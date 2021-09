Fernando Santos responde ao selecionador do Azerbaijão: «Que eu saiba não lhe devo nada»

Na conferência de antevisão ao Azerbaijão-Portugal, Gianni De Biasi, selecionador dos azeris, havia afirmado que Fernando Santos lhe devia uma garrafa de vinho do Porto. Agora, após o triunfo por 3-0 em Baku, o selecionador nacional respondeu.





"Ele já me tinha dito a mesma coisa. Não lhe devo nada, que eu saiba. Mas se ele está muito interessado numa garrafa de vinho do Porto, qualquer dia mando-lhe, não tem problema", disse Fernando Santos à RTP.Recorde-se que Di Biasi deixou esta 'dica' pelo facto de Fernando Santos ter assumido a Seleção Nacional na sequência de uma derrota de Portugal com o Azerbaijão, que ditou a saída de Paulo Bento e a chegada do atual técnico. "Gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto porque se tornou selecionador graças a mim e, dois anos depois, foi campeão europeu", foram as palavras de Di Biasi.