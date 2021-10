Fernando Santos revela eleitos no dia 4

O Selecionador Nacional, Fernando Santos, vai anunciar no dia 4 de novembro, às 12h30, a lista de convocados para os últimos dois jogos da equipa nacional na qualificação para o Mundial do Qatar. Portugal defronta a República da Irlanda, em Dublin, a 11 de novembro, e a Sérvia, no Estádio da Luz, dia 14. Os sérvios lideram o Grupo A, com 17 pontos em sete jogos, seguidos de Portugal, que soma 16 pontos com menos um jogo.