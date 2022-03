Fernando Santos: «Sabemos que estamos aqui por responsabilidade nossa»

Fernando Santos fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo com a Turquia (amanhã, 19h45) do playoff de qualificação para o Mundial'2022."Isso não é a questão que se coloca. Eu compreendo, mas estou totalmente focado no que temos de disputar amanhã e sabemos o que temos de fazer. A equipa está altamente concentrada e motivada, sabemos que estamos aqui por responsabilidade nossa e assumimos isso desde logo. Temos de ganhar, estar no Mundial, e ter foco nesta final que vamos disputar amanhã com a Turquia"."O que tem acontecido sempre tem sido um sinal positivo. Nas duas finais que tivemos, vencemos. Em jogos decisivos temos dado uma resposta muito positiva, menos no último jogo, responsabilidade nossa como disse. Os jogadores têm muita experiência e não se deixam influenciar por isso"."Não vale a pena sequer falarmos dos jogadores que não temos. Estão com o grupo, isso sim. Tanto o Rúben Dias, o Rúben Neves, etc. Têm marcado presença constante junto dos colegas, fazem parte dos 11 milhões pelos quais temos de jogar amanhã e é isso que vamos fazer. Vou procurar escolher a equipa que dará as melhores garantias, na minha perceção, isto sem falta de confiança. Se chamei os jogadores é porque acredito que podem ajudar muito"."A Turquia tem muita qualidade individual, jogam no melhor nível a maioria deles. Conhecemos bem as características do futebol turco, têm muita qualidade, quer a nível do passe ou da execução e criatividade. É uma equipa muito agressiva no bom sentido, que jogam com o coração. São muito competitivos, temos no mínimo de igualar nesse aspeto, paixão, raça. Vamos ter pela frente uma equipa que tem isso tudo, e temos de ser no mínimo igualmente fortes. Acreditamos também na qualidade e talento que temos para definir jogos. Eles têm jogadores muito importantes, como o Calhanoglu, avançados também são rápidos com muita mobilidade. Eles valem pelo seu todo. Dão-se melhor com um jogo mais partido, na minha perspetiva, e temos de combater isso e não entrar nesse tipo de jogo. É o que temos falado com os jogadores e tenho a certeza que amanhã irão pôr em prática"."Muito pouca dúvida nesta altura. Não era positivo estar a momentos do jogo e estar com muitas dúvidas. Claro que há sempre um ou outro em que podemos ter algumas dúvidas, mas são muito reduzidas"."Não. Obviamente que não tivemos mérito. A equipa da Sérvia nesse jogo teve mérito mas também houve demérito nosso, a começar pelo treinador. Todos temos noção que não jogámos bem, se tivessemos jogado bem tínhamos cumprido o objetivo. Não fomos tão capazes como costumamos ser, mas não vale a pena relembrar isso. Temos de nos fixar mais no padrão desta equipa, e nas finais que disputámos até agora fomos irrepreensíveis. Lutámos muito nessa altura para dar alegrias aos 11 milhões, e amanhã mais uma vez, nesta final, queremos novamente fazê-lo".