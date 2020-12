Fernando Santos: «Se queremos ser candidatos a campeões do Mundo temos de passar a fase de grupos»

Fernando Santos analisou esta segunda-feira o sorteio de qualificação do Mundial'2022 e garantiu que a chave está an boa preparação.





"Estes sorteios não são para analisar, são para jogar e ganhar. Estas análises são sempre muito teóricas. Já tivemos situações teoricamente mais difíceis que se tornaram mais fáceis. Agora é preciso preparar bem e ver o calendário. Se forem adversários que conhecemos melhor pode ajudar-nos na análise. Irlanda e Azerbaijão nunca defrontei como selecionador. Temos de procurar meios para os conhecer. Se Portugal quer ser candidato a campeão do Mundo, e se se assume assim, tem de passar a fase de grupos", sublinhou ao Canal 11, analisando ainda detalhadamente os adversários que tem pela frente no Grupo A."Se olharmos só para os jogadores, a sérvia é um país que tem jogadores de elite. A sérvia é sempre um conjunto de jogadores de qualidade. Também sabemos da dificuldade da sérvia em compatibilizar todos os valores e a qualidade dos jogadores. Vimos agora o playoff da Liga das Nações, em que foram eliminados. Há equipas que têm muito valor, mas depois têm dificuldade. Mas quando são uma equipa no seu verdadeiro nível… são muito poderosos. Há muitas equipas com ranking melhor do que a Sérvia que não têm jogadores do nível deles. Hoje em dia não é fácil. Sabemos das dificuldades que tivemos com o Luxemburgo, no último apuramento. (...) Não gostava de defrontar a Sérvia no inverno. Com chuva, neve… condiciona a técnica individual dos jogadores. Queria evitar isso. Também quero que a viagem ao Azerbaijão aconteça cedo", disse Fernando Santos, deitando ainda um olho no potencial da Irlanda."Tem um futebol muito difícil. Muito contacto físico. Os jogadores deste tipo de equipas não são muito tecnicistas, mas são atleticamente fortes. Temos de ficar em primeiro lugar, não há muito a dizer".O Selecionador Nacional também abriu as portas da equipas das quinas a novos talentos, desse que não apareçam todos... para a mesma posição. "As coisas acontecem com naturalidade. É uma seleção aberta. Não escolhe idades, olha somente para a qualidade dos jogadores. Mas se aparecerem nove avançados-centro, não vou poder levar todos... levo somente um ou dois", afirmou.