Fernando Santos sem pensar no futuro: «Os jogadores vão continuar a jogar e eu a treinar»

Fernando Santos referiu que é hora de todos estarem concentrados no objetivo de Portugal garantir presença no Mundial'2022, desvalorizando o que possa suceder quanto ao seu futuro."Não tem que mexer comigo, tem de mexer com todos nós (treinadores e jogadores). O foco não está em poder ficar na história por não ir ao Mundial, mas sim em alcançar o objetivo. Não estou preocupado com o futuro. O presente é jogar a meia final e vencer e depois jogar a final e vencer. Depois do dia 29, os jogadores vão continuar a jogar e eu a treinar", referiu em conferência de imprensa.O selecionador nacional acredita que Portugal vai dar uma boa resposta. "Nos últimos jogos Portugal perdeu um jogo. Nós temos um espiral de dramatismo. Houve coisas que não correram bem, mas só não ganhámos um jogo. Ficámos muito chateados com isso, mas agora é pegar no que houve de positivo e no talento que temos e ganhar. Agora, o talento ganha jogos, mas uma equipa ganha campeonatos. Os jogadores tem isso de uma forma muito clara, o que realmente é importante", acrescentou.