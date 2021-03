Fernando Santos e o arranque em falso no Luxemburgo: «Andámos a jogar para o lado e para trás»

Fernando Santos considerou que Portugal entrou mal no jogo com o Luxemburgo, sobretudo em termos de atitude, mas elogiou a reação da equipa após o golo sofrido para conseguir a vitória.





"Ansiedade não tem nada a ver com andar a passo. Andámos a jogar para o lado e para trás. Uma equipa amorfa, sem intensidade… A qualidade técnica não chega, tinha dito aos jogadores e eles sabem isso. Temos de equilibrar na intensidade, na dinâmica, nas bolas divididas e apertar o adversário. Quando fazemos isso a qualidade técnica faz a diferença", começou por analisar o selecionador, à RTP, na ‘flash-interview’."Depois do golo sofrido acordámos, reagimos, fomos para cima e fizemos o golo. Foi importante. Ao intervalo disse que tínhamos de mudar a atitude, manter a qualidade técnica que temos de expressar em campo. Não estou a dizer que os jogadores não quiseram, é mais pela paixão, pela intensidade. Na 2.ª parte ganhámos as bolas todas, divididas e não divididas., conta uma equipa que sabe estar em campo, luta muito e trabalha bem. Podíamos ter feito um resultado mais volumoso", acrescentou."Se conseguisse resolver o problema não tinha acontecido, mas vou ter de conseguir. Não é fácil jogar de 70 em 70 horas e não é só com palestras que as coisas funcionam.Jogadores estão de parabéns pelo que fizeram em 60 minutos, foram brilhantes. Temos de manter a intensidade, ser iguais a nós próprios sempre com paixão e organização. A qualidade sempre fez e vai fazer a diferença", disse ainda Fernando Santos.