FIFA anuncia Crypto.com como novo patrocinador oficial do Mundial'2022

A FIFA anunciou esta terça-feira que a exchange de criptomoedas 'Crypto.com' é a mais recente patrocinadora oficial do Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar. Em nota publicada no site oficial, o organismo dá conta que o acordo permitirá à 'Crypto.com' aparecer tanto no interior como no exterior dos estádios que serão palco da competição de seleções, bem como dar possibilidade de lançar campanhas promocionais para aquisição de bilhetes ou produtos oficiais.

"A Crypto.com já demonstrou um compromisso em apoiar grandes equipas e campeonatos de primeira linha, grandes eventos e lugares icónicos em todo o mundo, e não há plataforma maior, ou com maior alcance e impacto cultural, do que a plataforma global de futebol da FIFA. Estamos muito satisfeitos por termos uma marca global como a 'Crypto.com' connosco como patrocinadora do emocionante e inovador Campeonato do Mundo da FIFA no Qatar, ajudando assim a expandir o nosso belo jogo à escala global", disse o diretor comercial da FIFA, Kay Madati.

Já Kris Marszalek, co-fundador e CEO da 'Crypto.com', assumiu o entusiasmo pela participação da marca no Mundial'2022. "Não poderíamos estar mais empolgados em patrocinar o Campeonato do Mundo da FIFA, um dos torneio mais prestigiados do mundo, e aumentar a consciencialização sobre o 'Crypto.com' globalmente. Por meio da nossa parceria com a FIFA, vamos continuar a usar a nossa plataforma de forma inovadora para que a 'Crypto.com' possa impulsionar o futuro dos desportos de classe mundial e das experiências dos fãs de todo o mundo", disse.

De realçar que o comércio de criptomoedas é ilegal no Qatar desde 2018, altura em que o Banco Central do país anunciou a sua proibição. Aliás, o Qatar é apenas um dos seis países que não permitem a aquisição e negociação de criptomoedas, os outros são a China, Egito, Nigéria, Bolívia e Bangladesh.