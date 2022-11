FIFA enaltece aumento significativo nas audiências televisivas do Mundial

As audiências televisivas no Mundial'2022 no Qatar apontam para um aumento significativo de telespetadores comparativamente a dados de edições anteriores, indica esta quinta-feira a FIFA em comunicado no seu sítio oficial na internet.

"O Mundial está mais popular do que nunca em todo o mundo, com os dados preliminares referentes ao jogo de abertura no Qatar2022 a mostrarem um aumento de telespetadores em comparação com o mesmo jogo da Rússia'2018", refere a FIFA.

O organismo máximo do futebol mundial especifica que o jogo entre Qatar e Equador (0-2) teve uma audiência televisiva média de 3,3 milhões de pessoas, com um pico de 3,6 milhões no Equador, uma das seleções do jogo.

Segundo a FIFA, os números representam "um aumento de 109% para o jogo de abertura da competição, em comparação com as duas últimas edições do Mundial", em 2018 na Rússia e em 2014 no Brasil.

A FIFA elenca os números de vários países, adiantando que no Brasil a quota de audiência foi de 50% na TV globo, com 24,36 milhões de telespetadores, mais seis por cento do que em 2018, enquanto o Rússia-Arábia Saudita teve 22,86 de espetadores.

Em relação à Europa, também houve um aumento de visualizações, com a FIFA a apontar o crescimento no Reino Unido (mais 57,5%), em França (mais 30%) ou Espanha (13%), enquanto em Itália os números passaram de 3,59 (em 2018) para 4,66 milhões de espetadores, e nos Países Baixos se situou em 4,16, sendo o programa mais visto do dia e com audiência superior a qualquer um do canal neerlandês NP01 em outubro.