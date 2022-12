FIFA 'entregou' título de melhor de sempre a Messi e depois... apagou o 'tweet'

Dois 'tweets' partilhados pela conta oficial do Mundial'2022 foram apagadas nos últimos dias, tudo por conta da repercussão negativa que ambas tiveram. Uma a envolver Leo Messi e outra com uma foto de Cristiano Ronaldo, na qual vários fãs do avançado português acusaram a FIFA de estar a desrespeitar o capitão da Seleção Nacional.A primeira publicação apagada deu-se pouco depois da final do Mundial, com a partilha de uma foto de Leo Messi com a mensagem: "O debate sobre o GOAT (melhor de sempre em português) está fechado. O prémio final faz agora parte da coleção. O legado está completo".A segunda foi provavelmente a mais criticada, já que a FIFA escolheu uma foto de Cristiano Ronaldo a fazer um OK para questionar os seus seguidores se tinham gostado do Mundial'2022. Uma escolha entendida como sendo de mau gosto, especialmente tendo em conta que CR7 não saiu do Qatar com boas memórias.