FIFA explica liderança do Brasil no ranking: a 'culpa' foi dos penáltis

Causou surpresa o facto de a Argentina, apesar de ter sido campeã mundial, não surgir na liderança do ranking FIFA após a mais recente atualização (o comando continua a ser do Brasil, por curta margem). Ainda assim, tudo tem uma explicação e a FIFA apressou-se a fazê-la.No mesmo comunicado no qual deu conta das mudanças na tabela, o organismo revelou que tudo seria diferente caso a albiceleste tivesse vencido a final diante da França, no domingo, no final dos 90 minutos ou no prolongamento. Como a vitória apenas foi conseguida nos penáltis, os pontos conquistados não foram suficientes para superar os 1840.77 da canarinha - a Argentina tem 1838.38.