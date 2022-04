FIFA prepara revolução e pretende aumentar minutos de jogo já no Mundial'2022

A FIFA está a trabalhar numa revolução no mundo do futebol, com efeitos que poderão ser vistos a partir do Mundial'2022. Durante uma visita a Itália, por ocasião dos 100 anos do nascimento de Artemio Franchi, Gianni Infantino apresentou uma proposta para promover mais o jogo e contrariar o anti-jogo.De acordo com o 'Corriere dello Sport', o presidente da FIFA permitir que seja dado um maior tempo de desconto, após os 90 minutos. O jornal italiano escreve ainda que "é preciso imaginar, no Qatar, jogos que ultrapassem os 100 minutos", isto também devido ao facto de que serão permitidas cinco substituições a cada equipa.Além disto, outra ideia prevista para os próximos meses é o "fora de jogo automático", o qual será sinalizado pelos relógios usadas pelos árbitros assistentes logo no momento.