FIFA quer mais países já no Mundial'2022

Gianni Infantino, presidente da FIFA, já tinha revelado que era sua intenção alargar o número de seleções participantes num Campeonato do Mundo, de 32 para 48, no torneio de 2026, que vai ser organizado por EUA, México e Canadá. No entanto, ontem, durante a 13ª Conferência Internacional de Desporto do Qatar admitiu que pode antecipar o cenário. "Se acreditas que é bom ter 48 equipas no Campeonato do Mundo, porque não tentar quatro anos antes? Por isso, estamos a analisar essa possibilidade já para 2022", referiu na sua participação na conferência.

Mas para tornar este desejo uma realidade, o suíço de 48 anos também abriu a porta à participação de outros países da região. "Podemos incluir alguns países vizinhos, do Golfo Pérsico, para que possam receber alguns encontros do Mundial, o que pode ser muito benéfico para a região e para o Mundo inteiro", sublinhou.

Infantino também acredita que o futebol pode ter um papel importante na diminuição de conflitos. "Há várias tensões nesta região e depende dos respetivos líderes lidar com isso, mas talvez seja mais fácil falar de um projeto futebolístico conjunto do que de coisas mais complicadas. Se ajudar as pessoas desta zona, se permitir que todos os países desenvolvam o desporto e se levar uma mensagem positiva do futebol ao Mundo, devíamos tentar", frisou.