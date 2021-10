Filip Kostic: «Espero que os portugueses percam pontos»

Filip Kostic, extremo da Sérvia, fez a antevisão da partida com o Azerbaijão e revelou que contam com um tropeção de Portugal diante do Luxemburgo para continuarem no topo do Grupo A.





"Estamos prontos para o jogo e queremos justificar a confiança dos adeptos. Somos favoritos e não vamos fugir dessa condição. De resto, espero que os portugueses percam pontos e tornem o nosso trabalho mais fácil", resumiu Kostic, pedindo o apoio dos adeptos: "O jogo com o Luxemburgo foi a prova de que não há adversários fáceis. O apoio dos adeptos será muito importante frente ao Azerbaijão, foi óptimo sentir esse apoio contra o Luxemburgo, espero sentir o mesmo novamente."Já o selecionador Dragan Stojkovic deixou o aviso: "O futebol mudou muito e hoje todas as equipas jogam bem..."O Portugal-Luxemburgo e o Sérvia-Azerbaijão disputam-se terça-feira, ambos às 19h45 (horário de Lisboa), a contar para a 8ª jornada do Grupo A na fase europeia de qualificação para o Mundial'2022, no Qatar.