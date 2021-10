Forsberg recompensa apanha-bolas

As coisas não andavam lá muito tranquilas e em jogo estavam três pontos valiosos na luta da Suécia pela qualificação para o Mundial’2022. A vencer por 1-0, mas a sofrer perante a Grécia, Emil Forsberg (autor do golo) pediu a uma apanha-bolas que ganhasse tempo. Passados os 90 minutos, com um triunfo por 2-0 e a liderança do grupo garantida, quem recebeu uma prenda foi... Valeria Cruz, a miúda de 14 anos que ajudou Forsberg e ganhou a sua camisola em troca. "Já está em casa. Vou colocar num quadro para pendurar no meu quarto. Emil é o meu ídolo. A minha família e os meus amigos estão muito felizes", revelou Valeria, que também joga futebol nas camadas jovens do Enskede. "Foi a primeira vez que trabalhei como apanha-bolas e não poderia ter uma estreia melhor", garantiu. Forsberg confirmou que a camisola foi uma recompensa e disse que Valeria "esteve muito bem e ajudou a equipa a gastar tempo a cada canto".





: D. P.