França vai apoiar ONG dedicadas à proteção dos direitos humanos

Os futebolistas da seleção francesa manifestaram esta terça-feira a intenção de apoiar financeiramente organizações não-governamentais (ONG) dedicadas à proteção dos direitos humanos e expressaram a "recusa de todas as formas de discriminação", a poucos dias do início do Mundial'2022.

Em carta publicada nas redes sociais, os jogadores da equipa campeã mundial reconhecem o "contexto conturbado" que rodeia o torneio, cuja fase final se vai realizar no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, e que contará com a participação de Portugal.

"Cada um de nós deve fazer a sua parte", defenderam os futebolistas convocados pelo selecionador Didier Deschamps, juntando a voz à de outras seleções que já se manifestaram contra violações dos direitos humanos no Qatar, como a Austrália, Dinamarca e Estados Unidos.

O apoio será disponibilizado através de um fundo designado 'Geração 2018', em referência ao título conquistado pela França no Mundial'2018, na Rússia, criado há alguns meses e "destinado a financiar ações de impacto social".

Os bleus têm mantido alguma reserva relativamente à questão dos direitos humanos no Qatar, designadamente, as más condições de vida dos trabalhadores que construíram as infraestruturas do Mundial'2022 e os estádios onde se vão disputar os jogos, em particular.

"A nossa paixão não deve ser motivo de mal-estar de outras pessoas", advertiram os jogadores selecionados para representar a França, apesar de a FIFA já ter pedido aos participantes na prova para se "concentrarem no futebol" e evitarem cair em "combates ideológicos ou políticos".