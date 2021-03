Frank de Boer ambicioso para jogo com Gibraltar: «Temos de marcar pelo menos cinco golos»

A Holanda começou a qualificação para o Mundial'2022 com uma derrota na Turquia (2-0), venceu o segundo jogo com a Letónia (2-0) e amanhã desloca-se a Gibraltar para defrontar a seleção menos credenciada do Grupo G.





Frank de Boer, selecionador holandês, espera uma goleada da Laranja Mecânica. "Temos que ter a certeza de que vamos manter um ritmo alto durante todo o jogo. Gibraltar não pode respirar. Precisamos de marcar, no mínimo, cinco golos. E se possível até mais", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida.A confiança do antigo defesa-central num 'vendaval' ofensivo' é justificada pela presença de Ruud Van Nistelrooy como treinador dos avançados holandeses. E Frank de Boer quer ver resultados práticos do trabalho do antigo 'matador'."É alguém com experiência, sobretudo em termos de jogo de ataque. Tem falado muito com os avançados para que possam sair-se cada vez melhor em certas situações e o principal trabalho dele é aconselhá-los. Trata-se de um verdadeiro valor acrescentado para nós, além de ser apaixonado e dedicado no que faz", destacou o selecionador, que ocupa o cargo desde o ano passado.