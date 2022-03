Gales suspira por Bale

Gareth Bale falhou o clássico frente ao Barcelona devido a problemas físicos, nada que o impedisse de seguir viagem até ao seu país para se juntar à comitiva de Gales. O extremo do Real Madrid soma apenas 80 minutos pelo clube desde 28 de agosto, mas acabou convocado por Robert Page, apesar de continuar em dúvida para o jogo frente à Áustria, em Cardiff. "Ele vai-se juntar à sua seleção e eles é que vão decidir se o Bale está ou não capaz de jogar", disse Carlo Ancelotti antes do duelo frente ao Barça. A única vez que Gales jogou um Mundial foi em 1958, acabando eliminado nos quartos de final diante do Brasil com um golo de Pelé.Tal como os galeses, a seleção austríaca iniciou ontem os trabalhos, mas apenas com 13 jogadores, devido aos compromissos com os clubes no domingo. Lázaro, defesa do Benfica, já se treinou às ordens do selecionador Franco Foda.