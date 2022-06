Gana sem 'reforços' para o Mundial'2022: irmãos Williams recusam chance de representar seleção

View this post on Instagram A post shared by IN~AKI WILLIAMS ARTHUER (@williaaaams11)

Durante a última semana, aproveitando o período de férias, Iñaki e Nico Williams visitaram o Gana, numa viagem que serviu para ambos conhecerem as suas raízes, mas também para reuniões com a Federação Ganesa de Futebol, nas quais o tema principal seria a possibilidade de ambos representarem a seleção daquele país africano num futuro próximo. Uns encontros que geraram alguma expectativa no país, mas que, segundo o 'Mundo Deportivo', não tiveram o desfecho esperado por parte das hostes ganesas.De acordo com o jonal espanhol, ambos os jogadores, nascidos em Bilbau mas filhos de pais ganeses, tencionam focar-se apenas no Athletic Bilbao e nem a possibilidade de disputarem o Mundial do Qatar os fez mudar de opinião. Apesar da 'nega' dada à seleção ganesa, Iñaki não esconde o orgulho nas suas raízes, como fez questão de demonstrar nas redes sociais. "Meus ancestrais, meu sangue", escreveu o avançado.Note-se que a possibilidade de Iñaki representar o Gana vem sendo falada de forma insistente há vários meses, tendo o jogador assumido na altura temer que o seu eventual 'sim' poderia ser visto como um ato de desrespeito para com quem nasceu no país.O Gana, recorde-se, é um dos adversários de Portugal no Mundial'2022, tendo encontro marcado com a Seleção Nacional a 24 de novembro.