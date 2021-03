Gareth Bale disposto a apoiar boicote às redes sociais: «Há muita gente tóxica»

Gareth Bale está disposto a entrar num boicote às redes sociais, com vista a acabar com os insultos e ameaças, bem como com os abusos "tóxicos" que proliferam um pouco por todas as plataformas.





O jogador do Tottenham - emprestado pelo Real Madrid - e capitão da seleção do País de Gales falou sobre o tema depois de Ben Cabango e Rabbi Matondo, ambos da equipa de Gales, terem sido alvo de insultos racistas nas redes sociais, na sequência da vitória sobre o México, por 1-0, no último sábado."Alguma coisa tem de ser feita", disse Bale, também ele conhecedor, na primeira pessoa, do que é ser alvo de insultos através da internet. "Se toda a gente se juntasse e decidisse boicotar as redes sociais para marcar uma posição, eu alinhava. Se toda a gente aceitasse, não apenas uma ou duas pessoas, mas uma campanha com gente com muita influência, tanto no desporto como em outras áreas, eu ajudaria."Bale contou que Ben Cabango e Rabbi Matondo o procuraram depois do sucedido. "Já me aconteceram algumas coisas más nas redes sociais e eles vieram ter comigo para que os aconselhasse. Tivemos uma conversa, não vou entrar aqui em detalhes. Eles falaram com representantes da federação e sabemos que agora está tudo nas mãos da polícia, que tem uma investigação em curso."E acrescentou: "Pela parte que me toca, tento ficar longe disso [redes sociais] porque há muita gente tóxica a dizer coisas negativas e a puxar-te para baixo. É bom podermos partilhar o que estamos a fazer, fotos do treino e do que gostamos. Mas ao ver aqueles comentários, às vezes é melhor ficar afastado. Partilhar o que se tem de partilhar e não ler os comentários porque há muita gente horrível por aí."