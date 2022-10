Gianni Infantino: «Mundial2022 é oportunidade para o Qatar se apresentar ao mundo de forma diferente»

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, saiu esta quinta-feira em defesa do Qatar, após críticas sobre os direitos humanos do país árabe, e afirmou que o Mundial2022 de futebol é oportunidade para mostrar "mudanças".



O Mundial2022 é "uma oportunidade para o Qatar e o Golfo Pérsico se apresentarem ao mundo de uma forma diferente e se livrarem dos preconceitos que infelizmente ainda hoje existem", disse Infantino, num discurso na Future Investment Initiative (FII), realizada em Riade.

O presidente da FIFA disse que tinham existido "mudanças reais" nos direitos laborais no Qatar, elogiou a aprovação pelo país árabe de um salário mínimo pela primeira vez no Médio Oriente e aplaudiu a "abolição" do sistema que liga os empregados à vontade dos seus empregadores. "Estas mudanças aconteceram em apenas alguns anos no Qatar, enquanto noutros países, incluindo alguns dos nossos amados países europeus, levou décadas", declarou Gianni Infantino.

Infantino referiu que "o futebol é felicidade" e que "a FIFA tem sido a fornecedora oficial da felicidade há mais de 100 anos". "E a felicidade, obviamente, é um dos melhores medicamentos contra qualquer tipo de doença, como sabemos", disse.

O Mundial2022 disputa-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro.