Golo de Plata não evita derrota do Equador frente ao Peru na qualificação para o Mundial'2022

O Peru conseguiu na terça-feira o primeiro triunfo na zona sul-americana de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, ao sexto encontro, ao vencer o Equador por 2-1, em encontro disputado em Quito.

Em jogo da oitava jornada, a formação da casa teve mais tempo a posse de bola, mas em dois contra-ataques venenosos, os peruanos acabaram com uma série de quatro derrotas consecutivas, depois de um arranque com um empate a dois golos no Paraguai.

O grande obreiro do triunfo foi Gianluca Lapadula, avançado dos italianos do Benevento, que fez duas assistências de bandeja, para os tentos de Christian Cueva, aos 63 minutos, e do ex-Vitória de Setúbal Luis Advíncula, aos 89'.

Nos descontos, o Equador, que vencendo teria subido de forma provisória ao segundo lugar, ainda conseguiu reduzir, aos 90+2' minutos, num remate de pé esquerdo de Gonzalo Plata, avançado do campeão português Sporting.

Com este resultado, e após o primeiro jogo da oitava ronda - com a quinta e a sexta em atraso -, o Peru passou a somar quatro pontos, enquanto o Equador manteve-se com nove.