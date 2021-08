Gonçalo Guedes sobre Otávio: «Foi bem recebido para que possa integrar-se rapidamente»

A Seleção Nacional iniciou, esta segunda-feira, o estágio para os confrontos com a República da Irlanda (esta quarta-feira às 19h45) e com o Azerbaijão (7 de setembro). A principal novidade na convocatória de Fernando Santos foi a inclusão de Otávio, médio luso-brasileiro do FC Porto, e Gonçalo Guedes afirmou que foi recebido como todos os outros estreantes.





"Foi recebido da mesma forma que todos os jogadores que vêm pela primeira vez são recebidos. Foi bem recebido para que possa integrar-se rapidamente e se sinta em casa. A forma como o Otávio foi recebido foi igual à de todos os outros. Creio que foi bem recebido e tratado como todos os que aqui estão", revelou o avançado do Valencia.Antes do Euro'2020, Guedes testou positivo à Covid-19. Agora salientou a importância da vacinação e referiu que o torneio é passado, pois a equipa só pensa na qualificação para o Mundial'2022."Não só para nós, mas para toda a gente tem sido difícil lidar com o vírus. Agora com as vacinas tem facilitado imenso, e sentimo-nos mais seguros por isso. Chegamos hoje [esta segunda-feira] e ainda não tivemos a analisar a Rep. Irlanda. Sabemos que ainda não pontuou, mas é uma equipa que tem os seus pontos fortes, mas temos de observar os pontos fracos, para podermos tirar proveitos deles. O Euro é passado, agora estamos focados na qualificação. Queremos ganhar, jogar bem e fazer muitos golos. Vamos dar o máximo para obtermos o melhor resultado possível", sublinhou.O ex-jogador do Benfica ainda falou sobre as suas características e de como as pode aproveitar para ajudar a seleção: "Sou um jogador rápido, com um bom remate, mas não sou o único aqui na seleção. Tento aproveitar os meus pontos fortes e ajudar a equipa ao máximo, com cada minuto que tenho. Cada vez que o míster me mete, tento aproveitar e explorar os meus pontos fortes que são a velocidade e o remate, assim como acelerar muitas vezes o jogo."Esta quarta-feira, frente à República da Irlanda, Portugal joga em casa, no estádio do Algarve, mas dia 7 tem uma viagem longa até ao Azerbaijão, no entanto Guedes desvaloriza."É algo que temos de nos adaptar e já estamos habituados a fazê-lo. Importante é dar o máximo, descansar e comer bem, para estarmos mentalizados para darmos o nosso melhor", destacou o avançado que atua na liga espanhola.Quem vai mudar de clube e de país é Cristiano Ronaldo, mas o capitão da Seleção Nacional também está a caminho de bater o recorde de golos marcados por uma seleção e Gonçalo Guedes fala em inspiração:"O Cristiano é um jogador que inspira muita gente, é um enorme privilégio partilhar o balneário com ele. Vamos ajudá-lo a bater o recorde. Só a presença dele é motivo de inspiração, como sempre!"