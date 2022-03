Gonçalo Inácio fora da ficha de jogo para o Portugal-Turquia

Gonçalo Inácio não vai disputar o Portugal-Turquia. O central do Sporting não consta na ficha de jogo, onde estão 23 jogadores.Portugal e Turquia jogam no Estádio do Dragão, às 19h45, em encontro das meias-finais do caminho C dos 'playoff' de acesso à fase final do Mundial2022, que será dirigido pelo alemão Daniel Siebert.Quem vencer este duelo recebe, na terça-feira (29 de março), o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que também se defrontam na quinta-feira, em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.