Graeme Souness quer Ucrânia no Mundial'2022: «Façam um grupo de 5 em qualquer lado...»

Graeme Souness believes that FIFA should send Ukraine to the World Cup, despite what happens in the World Cup qualifier play-off semi-final against Scotland. pic.twitter.com/06b1TZJCub — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 1, 2022

Nome lendário do futebol escocês, Graeme Souness não escondeu a emoção ao falar à imprensa antes do duelo entre a seleção do seu país e a Ucrânia . Na ótica do antigo internacional escocês e ex-técnico do Benfica, os ucranianos devem ir ao Mundial'2022 independentemente do que suceda esta noite no relvado do Hampden Park, em Glasgow."É o sentimento mais estranho que tenho antes de um jogo de futebol. Sou escocês, fui capitão da seleção, em todos os jogos quis ganhar de forma desesperada. Tenho mesmo emoções distintas em relação a este jogo. O que acontece neste momento na Ucrânia transcende o futebol. É vida e morte. Vemos imagens que nunca tínhamos visto. E é apenas a quatro horas de avião daqui. Não é no outro lado do Mundo. Pode ser algo a acontecer-nos um dia...", começou por dizer, à Sky Sports."Temos de apoiar a Ucrânia, estar do lado deles, o futebol é tão importante na vida de tantas pessoas. No meu entender, o que a FIFA deve dizer 'não importa o que aconteça hoje, esta equipa tem de ir ao Mundial'. Façam um grupo de 5 em qualquer lado. A Ucrânia tem de estar no Mundial, simplesmente para manter o nome da Ucrânia na cabeça de todos. Vamos tornar-nos imunes às imagens que vemos. Estamos a ver histórias horríveis, que nunca pensei ver na minha vida. Temos de fazer ver às pessoas do Kremlin que o Mundo não aceita o que estão a fazer. O futebol tem um papel nisto pela sua importância. Esta equipa tem de ir ao Mundial para manter o nome da Ucrânia na cabeça de todos. Para que as pessoas da Rússia entendam que estão sozinhas, que estão do lado errado. Têm de entender isso", atirou o técnico.A Ucrânia, refira-se, defronta a Escócia nas meias-finais do playoff, tendo ainda um degrau a subir caso supere os escoceses. O adversário seguinte será o País de Gales, na segunda-feira.