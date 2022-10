Grupo de jogadores iranianos pede exclusão do país do Mundial'2022

As manifestações no Irão contra o regime vigente já geraram mais de 200 mortos entre manifestantes, tirando a vida a 23 crianças, segundo números conhecidos. Por isso, um grupo de jogadores e personalidades daquele país asiático requereu formalmente à FIFA, com a ajuda de um escritório de advogados espanhol, a exclusão da seleção iraniana, orientada pelo português Carlos Queiroz, do Mundial do Qatar, que se disputa entre novembro e dezembro."A brutalidade e o conflito do Irão em relação ao seu próprio povo chegaram a um ponto de inflexão, exigindo uma dissociação inequívoca e firme do Mundo do futebol e do desporto. A abstinência histórica da FIFA em relação a problemas políticos muitas vezes só foi tolerada quando essas situações não se metastatizam na esfera do futebol… O futebol, que deveria ser um lugar seguro para todos, não é um espaço seguro para mulheres ou mesmo homens", pode ler-se na missiva enviada ao organismo que gere o futebol mundial que exige a "suspensão da Federação Iraniana de Futebol com efeitos imediatos".O Irão está inserido no grupo B do Mundial e tem como adversários a Inglaterra, os Estados Unidos e o País de Gales.