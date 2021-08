Guiné-Bissau com 10 'portugueses' para arranque da qualificação para o Mundial'2022

O selecionador guineense de futebol, Baciro Candé, divulgou hoje os 25 convocados para os jogos com Guiné-Conacri e Sudão, de qualificação para o Mundial'2022, numa lista que inclui 10 'portugueses'.

A seleção guineense vai estrear-se no Grupo I de qualificação para o campeonato do mundo frente à Guiné-Conacri, no dia 1 de setembro, na Mauritânia, devido à interdição do Estádio 24 de Setembro, em Bissau.

A Guiné-Bissau não conseguiu cumprir dentro do prazo as recomendações da Confederação Africana de Futebol (CAF) para a melhoria do recinto.

No dia 07 de setembro a Guiné-Bissau defronta o Sudão, em Cartum, no segundo jogo do agrupamento que integra ainda Marrocos.

Entre os eleitos do selecionador Baciro Candé, destaque para a presença de 10 jogadores que alinham em clubes portugueses, casos de Manuel Baldé, Nanu, Fali Candé, Sori Mané, Simão Júnior, Jefferson Encada, Bura, Jaquité, Alfa Semedo e Frederick Mendy.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Jonas Mendes (Black Leopard, Afs), Maurice Gomis (Ayia Napa, Chp) e Manuel Baldé (Vizela).

- Defesas: Nanu (FC Porto), Fali Candé (Portimonense), Marcelo Djaló (Lugo, Esp), Opa Sanganté (Chateauroux, Fra), Sori Mané (Moreirense), Rudi da Silva (Kaunas, Lit), Simão Júnior (Vilafranquense) e Jefferson Encada (Leixões).

- Médios: Pelé (Mónaco, Fra), Bura (Farense), Jaquité (Vilafranquense), Moreto Cassamá (Stade Reims, Fra) e Alfa Semedo (Vitória de Guimarães).

- Avançados: David Gomis (Pau, Fra), Mama Baldé (Troyes, Fra), Piqueti (Al-Shoulla, Ars), Jorge Íntima (Ludogorets, Bul), Mauro Teixeira (Sion, Sui), Panutche Camará (Plymouth, Ing), Alexandre Mendy (Caen, Fra), Joseph Mendy (Niort, Fra) e Frederick Mendy (Vitória de Setúbal).