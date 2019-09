Guiné-Bissau vence em São Tomé e Príncipe

A Guiné-Bissau venceu esta quarta-feira 1-0 em casa de São Tomé e Príncipe, na primeira mão da fase inicial de apuramento africano para o campeonato do mundo Qatar 2022.Nanu, que joga no Marítimo, apontou o único golo, aos 85, na conversão de uma grande penalidade.As duas seleções lusófonas vão decidir em 10 de setembro, em Bissau, quem segue para a fase de grupos.Em 185.º do ranking FIFA, São Tomé e Príncipe averbou a 10.ª derrota consecutiva, enquanto a Guiné-Bissau, 123.º, não vencia há oito encontros e interrompeu um ciclo de três desaires.