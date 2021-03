Há vida na Polónia sem Lewandowski

Paulo Sousa mostrou-se confiante de que a Polónia conseguirá um bom resultado frente a Inglaterra, em Londres, apesar da ausência de Lewandowski, obrigado a parar um mês devido a uma lesão ligamentar no joelho direito. "É uma perda enorme para nós! Mas constitui também uma oportunidade para construirmos uma mentalidade nova. É uma oportunidade para os outros jogadores mostrarem a sua força, a fibra de que são feitos. Poderão mostrar em que patamar estão! Necessitam de ser resilientes. Espero que se mostrem à altura do jogo. A ausência dele reforçará a nossa mentalidade", referiu o treinador português, de 50 anos.

Segunda classificada no Grupo I, a Polónia terá um obstáculo dificílimo para ultrapassar ou não seguisse a Inglaterra na liderança... cem por cento vitoriosa. "A Inglaterra é uma das melhores seleções do Mundo e tem conseguido resultados notáveis no consulado de Southgate. A Premier League é, por outro lado, o campeonato onde atuam os melhores do Mundo. Eles são todos fantásticos! Será um grande desafio para nós. Poderá fazer-nos crescer. Este jogo irá mostrar-nos onde realmente estamos", anotou Paulo Sousa, o qual não poderá contar com Krychowiak e Piatkowski, por terem testado positivo à Covid-19.

Southgate minimiza baixa

O selecionador de Inglaterra defendeu que a ausência de Lewandowski poderá até... beneficiar a Polónia. "Os outros jogadores estarão sedentos de aproveitar a oportunidade. Estou a falar de Milik, Piatek. A Polónia é um país orgulhoso e tem uma equipa boa e motivada para este jogo-chave nas contas do grupo", disse Gareth Southgate, adiantando que Mount está recuperado.