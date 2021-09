Hat-trick de Gareth Bale dá triunfo ao País de Gales sobre a Bielorrússia

Gareth Bale esteve em destaque na vitória do País de Gales na visita à Bielorrússia, por 3-2, em jogo da 5.ª jornada do Grupo E de apuramento para o Mundial'2022. O extremo do Real Madrid marcou os três golos da equipa orientada por Rob Page, tendo selado o hat-trick já nos descontos.





Bale abriu o ativo aos cinco minutos, de penálti, mas dois golos de rajada permitiram à Bielorrússia passar para a frente: primeiro foi Vitali Lisakovich (29'), também da marca dos onze metros, e logo de seguida Pavel Sedko (30').Já no segundo tempo, o jogador galês empatou de novo de penálti (69') e deu a vitória aos visitantes aos 90'+3, após assistência de Daniel James.Com este triunfo, o País de Gales mantém o 3.º lugar do grupo, agora com seis pontos - a um da República Checa e a quatro da Bélgica - enquanto a Bielorrússia segue em 4.º, com três pontos.