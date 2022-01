«Hoje dormimos aqui»: Otamendi viveu noite agitada na chegada ao Chile

Não bastasse a ausência do selecionador Lionel Scaloni ou do adjunto Pablo Aimar - por conta da Covid-19 -, a seleção argentina viveu esta madrugada horas de espera e de tensão inesperadas na chegada a Santiago do Chile, onde na próxima madrugada defrontará a equipa local numa partida de apuramento para o Mundial'2022.Ao contrário do que esperavam, os argentinos foram submetidos aos protocolos de controlo habituais ao comum dos mortais, algo que os deixou visivelmente agastados. A necessária realização de um teste PCR à chegada era algo que estavam já avisados de que iria suceder, mas aquilo que deixou alguns de boca aberta foi mesmo o facto das malas da comitiva terem até sido inspecionadas por cães pisteiros, em busca de estupefacientes.Nas redes sociais, por exemplo, o benfiquista Nicolás Otamendi puxou da ironia ao partilhar o momento nas redes sociais. "Bem, hoje dormimos aqui. Mas não há problema...", escreveu o defensor das águias, num vídeo no qual mostrou como se processou toda a situação. Otamendi não teve de passar a noite no aeroporto, mas chegou ao hotel uma hora e meia depois do previsto.