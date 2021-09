Hungria-Inglaterra: sons de macacos e copos arremessados em episódio lamentável em Budapeste

Hungria e Inglaterra defrontaram-se na noite desta quinta-feira, em jogo a contar para a qualificação europeia para o Mundial'2022. Mas mais do que o próprio resultado (4-0 a favor dos ingleses), ficou marcado mais um episódio lamentável envolvendo, uma vez mais, os ultras húngaros.

De acordo com o jornalista Gabriel Clarke, da ITV Sports, Raheem Sterling e Jude Bellingham foram os principais visados dos ultras húngaros. "Estou dececionado por relatar que estão a ser ouvidos alguns sons de macacos dirigidos primeiramente a Raheem Sterling e depois a Jude Bellingham quando ele estava a aquecer neste canto do terreno. A Federação húngara avisou os adeptos para não terem este tipo de comportamentos, mas foi audível e visível", atirou o repórter em plena emissão do encontro, declarações que foram esta sexta-feira reproduzidas pelo jornal 'The Sun'.

Boris Johnson e Federação Inglesa pedem intervenção da FIFA

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, insurgiu-se sobre os lamentáveis episódios da última noite em Budapeste, pedindo à FIFA que tome "fortes medidas" para que este tipo de comportamentos possam ser "erradicados do desporto para sempre".

"É totalmente inaceitável que jogadores da Inglaterra tenham sofrido insultos racistas na última noite na Hungria. Convido a FIFA a tomar fortes medidas contra os responsáveis para que este tipo de comportamentos vergonhosos sejam erradicados do desporto para sempre", atirou.



Já a Federação Inglesa de Futebol (Football Association, em inglês) também pediu intervenção da FIFA após o episódio em Budapeste. "É extremamente dececionante ouvir relatos de ações discriminatórias contra alguns dos nossos jogadores. Pediremos à FIFA que investigue o assunto. Continuamos a apoiar os jogadores e funcionários na nossa determinação coletiva de destacar e combater a discriminação em todas as suas formas", disse.