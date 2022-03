Ibra não tira o sono aos polacos

Por estar castigado, Zlatan Ibrahimovic foi ausência notada na vitória (1-0) frente à República Checa, mas o craque sueco está pronto para ajudar o seu país no duelo decisivo frente à Polónia, agendado para terça-feira. Certo é que o avançado chega cheio de motivação ao encontro com os polacos, não só pela questão do apuramento para o Mundial, mas também para mostrar que continua a ser o jogador que todos conhecem. Aliás, pelos vistos ainda tem muito para mostrar. "Não quero parar de jogar e depois ficar arrependido para o resto da minha vida e pensar que poderia ter continuado. Quero jogar enquanto conseguir, até ver alguém melhor do que eu", frisou o internacional sueco de 40 anos, bem ao seu estilo.Pese embora o estatuto de Ibrahimovic, os polacos não tremem e asseguram que a estratégia já está definida. "Estudámos a fundo a Suécia, principalmente o último jogo frente à República Checa. Sabemos o que podemos esperar deles. É uma seleção muito boa e muito bem organizada, sem dúvida. Mas temos as nossas armas. O plano está delineado", afirmou Czeslaw Michniewicz, o selecionador polaco.