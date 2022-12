Ibrahimovic garante que "a história de Messi está escrita" e comenta entrevista polémica de Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic já 'sabe' a seleção que será campeã Mundial no próximo domingo. O veterano avançado do AC Milan está em estágio com a equipa no Dubai e antecipou o vencedor."Penso que já está escrito quem vai ganhar o troféu e vocês sabem de quem falo. O Messi vai levantar o troféu. Já está escrito", frisou o dianteiro sueco, de 41 anos.Zlatan disse que sabia de antemão que Marrocos poderia chegar a esta fase da prova. "Não acredito que Marrocos seja uma surpresa porque eu sabia que eram bons antes mesmo do Campeonato do Mundo. Depois, obviamente, durante o Mundial tudo pode acontecer", reiterouJá sobre a polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, o veterano jogador antecipou que a verdade dos factos nunca irá ser conhecido, reportando-se à saída de Old Trafford."Sobre a saída dele do Manchester United, quando estas coisas acontecem nós nunca saberemos a verdadeira história. Eles dizem o que querem dizer. O Ronaldo diz o que quer para se proteger a si mesmo, depois tens o treinador que fala para se proteger a si mesmo. Ainda há o clube a dizer coisas. Não é como eu, que conto as coisas como realmente aconteceram. Mas eles são diferentes. Toda a gente é cuidadosa acerca da sua imagem. Para mim, a imagem perfeita é ser-se genuíno", garantiu Ibrahimovic.Portugal 'caiu' nos quartos de final do Mundial, o que consequentemente significa que Cristiano Ronaldo não chegará ao ceptro mundial. Sobre o tema, o avançado sueco prefiro não se alongar. "Não creio que seja importante o que eu possa dizer ao Cristiano Ronaldo. Toda a gente quer ganhar o Mundial, mas nem todos conseguem", deu conta.