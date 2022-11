Incêndio lança nuvem de fumo perto do estádio Lusail no Qatar

Um incêndio deflagrou, este sábado, num edifício em construção a 3,5 quilómetros do estádio Lusail, no Qatar, onde decorre o Mundial'2022.

Segundo a Associated Press, que cita o Ministério do Interior do Qatar, o incêndio deflagrou pouco depois da meia-noite, hora local, na cidade de Lusail, que acolhe vários jogos do Campeonato do Mundo.

De acordo com as autoridades locais, não há registo de feridos.

O estádio Lusail recebe este sábado o Argentina-México, às 19h00.