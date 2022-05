Infantino e os trabalhadores no Qatar: «Quando dás trabalho a alguém, dás dignidade e orgulho»

Gianni Infantino foi confrontado com o número de pessoas que morreram na construção dos estádios que vão receber o Mundial do Qatar, este ano, mas o presidente da FIFA minimizou a questão, dizendo que o organismo ajudou, isso sim, a mudar a vida de 1,5 milhões de trabalhadores.Infantino proferiu a declaração durante uma conferência, em Los Angeles, quando lhe perguntaram se a FIFA vai usar alguma parte das receitas da competição para ajudar as famílias dos trabalhadores que morreram nas obras."Não nos esqueçamos de uma coisa: quando falamos deste assunto, falamos de trabalho, de trabalho duro. Os Estados Unidos são um país de imigração. Os meus pais também emigraram de Itália para a Suíça. Quando dás trabalho a alguém, incluindo em condições difíceis, dás dignidade e orgulho. Não é caridade, não fazes caridade. É uma questão de orgulho podermos mudar as condições de um milhão e meio de pessoas", acrescentou Infantino.Infantino não falou diretamente sobre os 6.500 trabalhadores que morreram na construção dos estádios. "A FIFA não é a polícia do Mundo nem é responsável por tudo o que acontece. Mas graças à FIFA, graças ao futebol conseguimos ajudar as 1,5 milhões de pessoas que trabalharam no Qatar."