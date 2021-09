Infantino felicita Cristiano Ronaldo: «A recompensa por uma carreira excepcional»

Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador da história das seleções e o feito foi naturalmente alvo de destaque por parte da FIFA, que no seu site oficial não só deixou um longo artigo a enaltecer o facto como também dá voz a uma mensagem do presidente do organismo, no qual Gianni Infantino deixa bem clara a sua admiração pelo craque português.





? “You have become not only a national hero but an international icon and a role model for aspiring players all around the world. Parabéns, Cristiano!”



