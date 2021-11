Inglaterra com quatro baixas e uma novidade

A preparação para os dois jogos decisivos na caminhada para o Mundial'2022 está a trazer algumas dores de cabeça a Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra. Marcus Rashford, inicialmente na convocatória, vai permanecer no Manchester United durante a paragem das seleções para se concentrar na recuperação da sua lesão, ao passo que James Ward-Prowse foi 'cortado' da lista devido a doença.Já Mason Mount e Luke Shaw também não se juntaram aos trabalhos. O médio do Chelsea está a recuperar de uma cirurgia dentária, enquanto o lateral está a contas com uma concussão, mas ambos deverão apresentar-se nos próximos dias.Em sentido contrário, Emile Smith Rowe, médio ofensivo do Arsenal que tem estado em destaque na temporada, faz a sua estreia na seleção principal, ele que conta com quatro internacionalizações pelos sub-21.A seleção inglesa, em primeiro lugar do grupo I, com 20 pontos, mais três que a Polónia, recebe a Albânia em Wembley na sexta-feira (dia 12) e joga em São Marino na segunda-feira (dia 15).