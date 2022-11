Insólito no ginásio: médio inglês revela por que quase falhou o Mundial'2022

Kalvin Phillips, médio do Manchester City, revelou, em declarações reproduzidas pelo jornal 'Olé', um episódio insólito que lhe aconteceu no ginásio e que, a poucos dias do Mundial'2022, quase lhe tirou a possibilidade de disputar a competição pela seleção inglesa."Antes do último jogo contra o Brentford, fui ao ginásio e estava a trabalhar o tendão de Aquiles numa máquina. Fui buscar alguns pesos e devia haver outro escondido por baixo que caiu em cima do meu pé. Se não tivesse sido um de cinco quilos, se fosse algo mais pesado, tinha sido muito pior", explicou o centrocampista.E prosseguiu: "Não foi muito doloroso, mas houve um momento em que pensei: 'Oh não, o que vai acontecer agora?'", rematou.A Inglaterra, recorde-se, integra o grupo B do Mundial'2022, juntamente com Irão, Estados Unidos e País de Gales.