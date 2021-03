Insólito: TVE está proibida de dizer Kosovo e coloca nome do país em letra minúscula

Continua a dar pano para mangas o encontro entre Espanha e o Kosovo, de qualificação para o Mundial'2022, que se disputará esta quarta-feira em Sevilha. Depois de toda a polémica criada por conta de um simples 'tweet', esta quarta-feira o jornal 'Marca' revela que a TVE está proibida de dizer "Kosovo" em referência ao adversário desta noite. Tudo porque, ao ser um canal estatal, a emissora terá de seguir aquilo que está definido pelo governo, que não reconhece o Kosovo como um estado independente.





É certo que o termo Kosovo será utilizado na transmissão - já o foi na antevisão - mas nunca sozinho. Por isso, ao que adianta a 'Marca', a solução da TVE será identificar o adversário como "Federação de Futebol do Kosovo", ainda que na apresentação do resultado se refira ao país balcânico pelas suas iniciais... mas em minúsculas, ao contrário de Espanha, que aparece com um ESP.Ainda assim, refira-se que o encontro contará com todas as honras a nível de protocolo, com a exibição da bandeira e o hino nacional.Por outro lado, nas redes sociais a seleção espanhola nunca refere o Kosovo, falando apenas em "jogo desta noite", "jogo do La Cartuja" ou "terceiro jogo de qualificação para o Mundial'2022". A única menção aos kosovares surge na publicação do onze, que apresenta o nome do adversário no canto superior direito.