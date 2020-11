Internacional equatoriano perdeu o passaporte e encontrou-o graças ao Twitter

As redes sociais são uma arma poderosa, seja do ponto de vista positivo como no negativo. E se no lado negativo a propagação das chamadas 'fake news' é o maior problema, também há casos bem sucedidos, nomeadamente com pedidos de ajuda para certas causas. O mais recente exemplo da positividade das redes sociais, em concreto o Twitter, surgiu esta quarta-feira, e foi dado à boleia do episódio vivido pelo equatoriano Pervis Estupiñán depois da goleada diante da Colômbia.





Hola a todos??

Quiero hacer un llamamiento para que me ayuden a recuperar las 3 maletas de color negro y el pasaporte que perdí ayer en Carapungo (Quito).



Agradecería de todo corazón que si las encuentran envíen un email a: pervis@433media.com.



Agradecimientos de antemano pic.twitter.com/XQuRYdAPu5



— Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020 Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte. ??



Que DIOS les bendiga. pic.twitter.com/OB5HUICiAi — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020

Tudo porque, no caminho desde o Estádio Rodrigo Paz Delgado (Quito) até ao local onde se encontrava a pernoitar, o jogador do Villarreal perdeu três malas, onde estavam vários pertences importantes, nomeadamente o seu passaporte. Um documento essencial para exercer a sua profissão, especialmente porque esta quarta-feira teria de viajar rumo a Espanha, para estar à disposição do submarino amarelo diante do Real Madrid, no sábado. Ora, em face da situação, Estupiñán não duvidou em lançar um apelo naquela rede social, pedindo ajuda para que as malas fossem recuperadas."Quero fazer um pedido para que me ajudem a recuperar as três malas de cor negra e o passaporte que perdi ontem em Carapungo (Quito)", escreveu o jogador, num 'tweet' partilhado perto das 7 horas locais. A mensagem foi passando e acabaria por chegar a alguém que tinha efetivamente encontrado as peças em causa. Tanto que, no espaço de apenas cinco horas, Estupiñán conseguiu comunicar com a pessoa em causa e recuperar os seus documentos e também as malas em causa. "Obrigado à vossa ajuda. Consegui recuperar a mala mais importante e o passaporte", escreveu o jogador de 22 anos.Resolvido este problema, o jogador do Villarreal viajará já hoje para Espanha e deverá chegar ao país vizinho na quinta-feira, a tempo de ajudar a sua equipa no complicado duelo diante do Real Madrid. Note-se que, pela urgência em viajar para Espanha, Estupiñán até já tinha submetido um pedido para obter um novo passaporte, algo que acabou por não ser necessário.