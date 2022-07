As imagens do hotel que vai receber a Seleção Nacional no Qatar

Está definido o quartel-general da Seleção Nacional para o Mundial do Qatar. De acordo com comunicado emitido pela FIFA, a equipa comandada por Fernando Santos irá ficar alojada no Al Samriya Autograph Collection Hotel, na região de Shahaniya, nas imediações de Doha. Trata-se de um hotel ainda em construção, com 62 quartos e 26 villas, spa e um restaurante, construído utilizando materiais tradicionais e alvenaria, retirados da própria zona onde está construído. Ainda de acordo com a nota emitida, a Seleção Nacional irá fazer os seus treinos no complexo do Al Shahania, uma equipa do segundo escalão do futebol qatari.Segundo a FIFA, as 24 das 32 equipas que disputarão este Mundial'2022 irão ficar num raio de apenas 10 quilómetros, o que garantirá uma experiência menos cansativa para jogadores e comitivas, tanto em dias de treino como nos jogos. Isso permitirá também que os treinos pré-jogo sejam disputados nos respetivos campos de treino e não nos estádios que vão receber as partidas.Curiosamente, Portugal será uma das seleções que ficará fora desse curto raio de alcance, já que ficará a praticamente 40 quilómetros do centro de Doha. Olhando ao palco dos jogos, a Seleção ficará a 35 quilómetros do Estádio 974 (onde jogará diante do Gana), a 40 do Lusail Iconic Stadium (palco do jogo com o Uruguai) e a 20 do Education City Stadium (onde defrontará a Coreia do Sul).A FIFA adianta ainda que as seleções terão se apresentar nos seus quartéis-generais pelo menos cinco dias antes de disputarem o primeiro jogo. Quer isso dizer que Portugal terá estar alojado no Al Samriya Autograph Collection Hotel pelo menos a 19 de novembro.