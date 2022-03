James Rodríguez: «Parte-me o coração perder, incomoda-me não estar qualificado...»

A Colômbia entrou na madrugada desta terça-feira em campo, diante da Venezuela, com o objetivo claro de vencer, mas não dependia apenas de si para poder sonhar com a qualificação para o Mundial'2022. A verdade é que os cafeteros até venceram na última ronda da fase de qualificação sul-americana, mas precisavam que o Peru não fizesse melhor do que um empate na receção ao Paraguai. Os peruanos venceram por 2-0 e acabaram por garantir o 5.º lugar, que dá acesso a um último duelo decisivo com o vencedor do Austrália-Emirados Árabes Unidos, e deixar os colombianos de fora.

Após a eliminação, por apenas um ponto de diferença, James Rodríguez, uma das grandes figuras do futebol colombiano da atualidade, recorreu às redes sociais para assinalar o quão doloroso tem sido para si aceitar a realidade, colocando em dúvida a continuidade na seleção nos próximos anos.

"O mais bonito que vivi na minha carreira como futebolista foi assistir a dois mundiais representando a camisola que mais amo, a amarela da minha seleção. Hoje tenho uma dor profunda. Considero que o nosso país tem talento e jogadores para fazer sempre parte do Mundial. Sinto-me triste não só por mim, mas também pelos meus companheiros que merecem brilhar e sei que têm como. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos, não sei se estarei ou não [na seleção]. O que sei é que parte-me o coração perder, incomoda-me não estar qualificado e isto não pode voltar a acontecer. Desejo que a Colômbia vá a todos os mundiais, que venham os títulos nas mais distintas competências e categorias. Temos de planificar, unis forças e trabalhar muito desde a administração ao aspeto mais desportivo para voltarmos a mostrar ao Mundo a potência e o talento da nossa terra", escreveu na sua página oficial no 'Twitter'.