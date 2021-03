Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Japão aplica 14 à Mongólia: Ficou longe das maiores goleadas do futebol mundial Canadá, com três 'portugueses', esteve perto do registo mas 'descansou' aos 11-0 frente às Ilhas Caimão