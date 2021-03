Japão marca 14 golos à Mongólia: médio do Santa Clara marcou um

O Japão derrotou a Mongólia por expressivos 14-0 esta terça-feira, na segunda ronda do Grupo F de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar, em 2022. Um resultado invulgar e deveras avolumado num jogo em que a formação nipónica teve 80 por cento de posse de bola...





Hidemasa Morita, do Santa Clara, foi um dos marcadores, com um golo aos 33 minutos.Shuichi Gonda, guarda-redes do Portimonense, também esteve em campo mas mal se deu por ele...