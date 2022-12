João Félix 'foge' ao tema Atlético Madrid: «Representar Portugal é uma alegria extra»

João Félix comparou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo dos 'quartos' do Mundial frente a Marrocos - amanhã pelas 15 horas -, os momentos que vive na Seleção Nacional e no Atlético Madrid, frisando que representar o seu país traz "uma alegria extra"."Ansiedade pelo que se passa no Atlético Madrid? Zero. Estou completamente focado aqui na Seleção, concentrado em fazer um grande Mundial e em ajudar esta equipa, a dar uma alegria aos portugueses e a todos os que estão envolvidos neste trajeto. O Atlético Madrid é para quando acabar o Mundial, agora estou focado aqui. [Diferenças] São maneiras diferentes de jogar, mentalidades diferentes. Aqui estou a jogar pelo meu país. Já jogo com alguns dos meus colegas há 10 anos. Já jogo com o Dalot desde os 9 anos. São jogadores com os quais sempre estive habituado a jogar, falamos a mesma língua, jogámos juntos noutros clubes e seleções, e só o facto de representarmos Portugal já é uma alegria extra", explicou.