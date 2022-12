João Félix: «Não sinto a obrigação de passar a bola a Ronaldo»

João Félix assegurou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo dos 'quartos' do Mundial frente a Marrocos - amanhã pelas 15 horas -, que "não sente obrigação de passar a bola a Ronaldo" quando o capitão da Seleção Nacional está em campo, quando questionado acerca das mais recentes declarações de José Fonte, que frisou que Portugal joga melhor coletivamente sem CR7."Não sinto isso, não sinto essa obrigação de passar a bola ao Cristiano. Procuramos sempre fazer o melhor em campo, passar quando é a melhor solução, mas cada um tem a sua opinião e interpreta o jogo da maneira que vê. Eu não sinto essa necessidade como o Fonte disse, mas ele terá as suas razões e eu respeito isso. O Cristiano dá-nos coisas que não temos quando não está, jogamos de maneira diferente, mas a equipa acaba sempre por estar bem. Não é por ele estar ou não estar que a equipa vai estar melhor ou pior", atirou o avançado do Atlético Madrid.