João Mário deseja "toda a sorte" à Seleção e diz que é "tempo de recuperar bem"

Grande jogo de todos ontem @SLBenfica e uma resposta incrível contra um grande adversário. Tempo de recuperar bem também e desejar toda a sorte à @selecaoportugal nestes dois jogos decisivos pic.twitter.com/Hun5eWei1o — João Mário (@joaome17) November 8, 2021

João Mário foi uma das três mexidas que o selecionador português Fernando Santos fez esta segunda-feira referente à lista de convocados da Seleção Nacional para os duelos decisivos frente à República da Irlanda e Sérvia, a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022.Em mensagem publicada nas redes sociais, o médio do Benfica, que acabou por ser dispensado por motivos físicos após ter saído lesionado no jogo da última jornada da Liga Bwin frente ao Sporting de Braga, acabou por reagir à sua saída da convocatória desejando "sorte" aos seus companheiros de seleção."Grande jogo de todos ontem e uma resposta incrível contra um grande adversário. Tempo de recuperar bem também e desejar toda a sorte à seleção nestes dois jogos decisivos", escreveu o internacional português, na sua página oficiail do 'Twitter'.