João Mário, o 'futebol de Jesus' e o regresso à Seleção: «Foi muito difícil estar fora»

João Mário foi o jogador escolhido na Seleção Nacional para falar esta quinta-feira aos jornalistas, na Cidade do Futebol. O jogador do Benfica abordou o regresso à equipa das quinas, bem como a chegada de Matheus Nunes, entre outros temas.





"Foi muito difícil estar fora deste grupo. Queremos estar sempre na Seleção. É um espaço onde nos sentimos valorizados. Mas continuei a trabalhar, a trabalhar, sempre acreditei que podia estar neste grupo e, felizmente, estou de volta. Obviamente que o jogo do Luxemburgo vale três pontos, mas queremos abordar também bem o particular com o Qatar. É sempre um orgulho representar Portugal,mas para já a equipa está a preparar o Qatar"."É um grande jogador. Conheço-o bem porque trabalhei com ele no Sporting, no ano passado. Fico feliz por ele, pois é algo que ele queria. Foi muito bem recebido. Não o vejo como um concorrente ao lugar. Vejo-o como um colega e espero que ele possa ser feliz por Portugal"."A chamada à Seleção depende um pouco do momento. Temos muitas opções para todas as posições, cabe ao mister decidir. Sobretudo respeito o facto de não ter sido chamado no Euro’2020 porque foram chamados grandes jogadores. A concorrência é muito alta. Cabe-nos estar bem para sermos opção"."No clube trabalhamos todos os dias. No Benfica, jogamos com uma defesa a três e, às vezes, numa defesa a cinco. Sinto-me mais confortável a jogar pelo meio. Já joguei com quase todos, Matheus, Palhinha ou William… Não é uma novidade para mim. Estarei preparado para jogar onde o míster entender. E não tenho nenhuma preferência. Quer seja jogar a médio ou mais numa ala"."Era muito novo. No Euro senti alguma dificuldade a nível físico e da exigência daquele jogo. Sinto-me muito mais completo, fruto também das experiências que tive no estrangeiro"."Não digo que tenha sido essa mudança para o Benfica que me fez voltar à Seleção. Sou muito grato ao Benfica e ao treinador, que me ajudou numa fase inicial. Sobretudo conheço bem as ideias do míster Jesus e adaptei- me rápido. É um tipo de futebol que gosto e com o qual me identifico, por isso talvez esteja bem"."Olhando aquilo que é a realidade dos 3 grandes e até do Sp. Braga, jogamos na Champions e Liga Europa. Tirando o facto de jogarmos na liga portuguesa, que é um bom campeonato com qualidade, defrontamos constantemente as melhores equipas na Europa. Encontramos esse nível na Seleção. Estamos constantemente a jogar grandes competições. O míster [Fernando Santos] vê isso e também temos jogadores a jogar em grandes equipas. Mas quem joga em Inglaterra, Itália ou Espanha poderá ter sempre uma vantagem".Qatar e Luxemburgo: "Já jogámos contra as duas seleções. Fizemos um particular com o Qatar, ficámos a conhecer um pouco mais a equipa deles, uma boa equipa. Temos também presente a dificuldade que foi o primeiro jogo no Luxemburgo. Enfrentámos uma seleção forte e temos de a respeitar. Como Seleção temos sempre de ganhar a qualquer equipa, mas respeitando todas as seleções".