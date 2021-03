João Moutinho falha derradeiro treino antes do embate com Sérvia

O futebolista João Moutinho falhou esta sexta-feira o derradeiro treino da seleção portuguesa de futebol de preparação para o encontro com a Sérvia, no sábado, referente à segunda jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022.

O médio dos ingleses do Wolverhampton foi o único dos 24 convocados pelo selecionador português, Fernando Santos, que não subiu ao relvado do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, para o apronto, que aconteceu após a conferência de antevisão ao jogo.

João Moutinho foi titular no jogo com o Azerbaijão, da ronda inaugural do Grupo A, tendo sido substituído ao intervalo por Bruno Fernandes.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os restantes jogadores de campo foram, como já tem sido habitual, divididos em dois grupos para efetuarem os exercícios de aquecimento com bola, enquanto os três guarda-redes lusos Anthony Lopes, José Sá e Rui Silva trabalharam junto de uma das balizas do relvado do Marakana, reduto do Estrela Vermelha.

Na quarta-feira, a equipa das quinas estreou-se na fase de apuramento com um triunfo tangencial perante o Azerbaijão (1-0), no encontro da primeira ronda, realizado na casa emprestada de Turim, em Itália, por culpa da pandemia de covid-19.

Portugal defronta no sábado a Sérvia, às 20h45 (19h45 em Lisboa), fechando na terça-feira a ronda tripla inicial de apuramento para o Mundial2022 com a visita ao Luxemburgo.

O holandês Danny Makkelie foi o árbitro escolhido pela UEFA para dirigir o encontro no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um playoff.