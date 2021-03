João Palhinha estreou-se pela Seleção: «Muito orgulhoso por representar o meu país»

João Palhinha entrou aos 88' na vitória de Portugal sobre o Azerbaijão (1-0), no arranque da qualificação para o Mundial'2022, estreando-se assim pela Seleção Nacional.





"Muito orgulhoso, muito feliz. Qualquer jogador ambiciona representar a sua seleção e eu não fujo à regra. Muito orgulhoso de representar o meu país", começou por dizer à RTP3.Sobre a concorrência no meio-campo, o médio do Sporting lembrou que existe muito talento: "Sem dúvida que existe muita qualidade em todas as posições. São muitos os que jogam nas ligas de topo. O futebol português tem muita qualidade. O nosso país tem muito talento."O resultado foi escasso, perante um adversário claramente inferior, mas Palhinha sublinha que "hoje em dia não há jogos fáceis": "Jogam em bloco baixo, nem sempre é fácil fazer golos. Às vezes pelo nome ou pelo ranking podemos subestimar, mas hoje já não há jogos fáceis. É recuperar, analisar este jogo e estar já a 200 por cento no encontro com a Sérvia."